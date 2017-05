Kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter võitis täna Saksamaal Wiesbadenis tugeva võistluse, kuid tegi rinnalihasele haiget.

Kanter selgitas, et probleem tekkis juba hiljutises LAVi laagris, kus rinnalihas sai lamades surumise ajal natuke viga. "Neljapäeval Eestis treenides tundsin, et see koht sikutab," rääkis Kanter pärast tänast etteastet.

"Eks võistluseelsel soojendusel andis jälle pisut tunda. Kui heitsin teisel katsel 65.87, siis korra mõtlesin, et lõpetan ära. Aga otsustasin siiski ühe katse veel teha, kuid kolmandal katsel andiski uuesti tunda. Ülejäänud heidetest ma loobusin. Nüüd tulen koju ja esmaspäeval lähen ultrahelisse, et vaadata, kui suur see rebend on."