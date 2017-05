Pablo Zabaleta andis Inglismaa meediale teada, et tänavune hooaeg jääb talle Manchester City särgis viimaseks.

2008. aastal Espanyolist Manchesteri siirdunud paremkaitsja on City üks enim mänge (332) pidanud palluritest, kui rohkem partiisid on kirja saanud vaid Joe Hart ja Vincent Kompany. Zabaleta kontosse jääb kaks Premier League´i tiitlit, sama palju liigakarikaid ning korra on triumfeerinud ka FA Cupil.

Argentiinlane on tänavu kõikide liigade peale City algkooseisu kuulnud vaid 22s. 32aastane vutimees tunnistab, et on õige aeg edasi liikuda. "Ma ei jää enam nooremaks ja sellega tuleb leppida, et mingil hetkel võin pingile jääda. Eriti meeskonnas, kus nõudmised ja sihid väga kõrged on."

Zabaleta leping lõppeb tänavuse hooajaga, mistõttu ülemineku tasu kaitsja eest pole. Kogenud pallur jätkab aga Inglismaal - tulevaks hooajaks on käed löödud West Hamiga.