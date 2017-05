Eesti mitmevõistleja Grete Šadeiko teatas täna, et ameerika jalgpallur Robert Griffin III palus teda naiseks ja ühtlasi saab Šadeiko kuu aja pärast emaks.

"2IN1: Täna on mu elu kõige õnnelikum päev ja viimased 8 kuud on olnud kõige põnevam aeg üldse," teatas Šadeiko oma Instagrami postituses. "Minu unistuse mees ja elu armastus palus mind edale naiseks, lisaks oleme vaid kuu pärast valmis siia ilma tervitama oma esimest last. Neid emotsioone ja tundeid ei saa sõnadesse panna... Ebareaalne. Olen kõige õnnelikum tüdruk maailmas ja ootan väga, mida tulevik toob," kirjutas Šadeiko Instagramis.

Griffini lähikondlased avaldasid Facebookis fotod, mille pealt on Šadeiko beebikõht selgelt näha.