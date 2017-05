Inglismaa jalgpallimeistrivõistlustel sai Ragnar Klavani koduklubi võõrsil 4:0 võidu ja püsib Meistrite liiga pileti kursil. Eestlane jäi seekord pingile.

Poolajaks juhtis Liverpool tänu Daniel Sturridge'i 35. minuti väravale 1:0. Mängu saatuse otsustas Liverpooli suurim staar Philippe Coutinho, kes lisas 55. ja 62. minutil kaks tabamust. Lõppseisu vormistas 76. minutil Divock Origi.

Kolmandal kohal oleval Liverpoolil on nüüd 37 mänguga koos 73 punkti, Manchester Cityl on 36 mänguga kogutud 72 punkti ja Londoni Arsenalil on 36 mänguga 69 silma. Viies koht tähendaks Meistrite liiga asemel Euroopa liigaga piirdumist.