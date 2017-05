Oma osa oli ehk emadepäeval ja ilusa ilmaga pühapäeval, aga eelkõige hirmutas Kalev/Cramo eelmise mängu võimas lõpp lihtsalt rahva ära. Kui Kalevi võit olnud 20 punkti asemel väiksem, oleks neutraalsel jälgijal olnud Saku suurhalli kindlasti lihtsam teed leida.

3. Milline on võimalus, et Rapla suudab kodusaalis vähemalt ühe võidu ära võtta ja seeria tagasi Tallinnasse tuua?

Täitsa kobe ehk vähemalt 50 protsenti. Et järgmine kohtumine peetakse alles neljapäeval, peaks südilt tegutsenud raplakad ilusti ära taastuma.

4. Kes olid mängu parimad?

Kalevi poolelt Vitali Ljutõtš. Just valgevenelane hoidis kodumeeskonna mängu kolme veerandi jooksul üleval ja ei lasknud Raplal teha sisse suuremat vahet kui neli-viis punkti. Eraldi tuleb kiita Mark Tollefseni ja pisut üllatuslikult Cedric Simmonsi pingile mänginud Mickel Gladnessi. Esimene sopsas neljandal perioodil kaks tähtsat kolmest ja teine võimutses ründelauas.

Rapla poolelt Indrek Kajupank. Just tema korvid ja hingestatud tegtsemine panid Rapla spurdile aluse.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Rapla kehv algus ei otsustanud mängu, aga edaspidi pole paari minutiga kasulik 10 punktiga maha jääda. Toonitasid ju Rapla mängijad ja peatreener Aivar Kuusmaa, et poolfinaalis Tartuga võitsid nad just need mängud, kus alguses korralik edu sisse saada.

Kalevlased jäid Rapla spurdi ajal - osaliselt ka Rapla hea kaitse tõttu - liialt lootma kolmestele. Erandiks oli vaid ennist kiidetud Ljutõtš. Samal ajal nõelas Rapla mitmekülgsemalt. Thomas van der Mars möllas korvi all ning Rasham Suarez ning Kajupank sopsasid kaugemalt. Teoorias peaks just Kalevi rünnak rohkem variatiivsust pakkuma.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?