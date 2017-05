Kalevlased said kohtumise hakul 11:0 ette, eksimata ainsalgi viskel. Hollandlase sõnutsi tuldi mängule veidi pehmelt. "Arvan, et olime valmis, aga polnud piisavalt agressiivsed.

"Me ei suutnud otsustavatel hetkedel piisavalt teravad olla," rääkis van der Mars kohtumise võtmeteguritest. "Samuti polnud algus hea, need kaks asja täna puudu jäidki."

Näitasime, et oleme võimelised võitma. Oli võrdne kohtumine lõpuni välja. Me ei anna kolmandat mängu Kalevile. Cramo on kogu liiga kõige tugevam meeskond, kelle alistamine on suur eesmärk."