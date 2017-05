Kalev/Cramo läks Eesti meistriliiga finaalseeriat 2:0 juhtima, kui kodusaalis võideti Raplat 75:72. Poolaja võitis veel Kalev/Cramo 41:33, aga kolmanda veerandaja alguses tassis Rapla kapten Indrek Kajupank Rapla järgi ja korraks möödagi. Lõpus oli favoriit siiski pisut kindlam.

Kalev/Cramo juhendaja Alar Varrak polnud pressikonverentsil just kõige roosilisemas tujus.

"Korvpall on huvitav mäng. Ühe hetkega võib pilt kardinaalselt muutuda. Julm. Kolmanda veerandaja algus läks käest ära. Ma pole kindel, kas ärakukkumises olid pelgalt mängijad süüdi, aga vaatame videost üle, mis seal toimus. Täielikult läks kontroll Rapla kätte, me ei suutnud enam midagi teha. Lihtsalt lagunesime ära, olime 5-7 minutit šokis. Peame vaimselt tugevamad olema. Time-outide ajal tuli mängijaid eraldi rahustada," rääkis ta.

"Neljandal veerandajal oli asi ikka pigem meie kontrolli all. Rapla oli pigem kolmeste peal väljas, meie suutsime loogilisemalt rünnakuid lõpetada. Statistika näitab, et näitajad olid kahel meeskonnal sisuliselt samad. Tahaks, et need numbrid oleks ikka meie kasuks," lisas Varrak.



Kuigi Branko Mirkovic viis Kalevi 16,8 sekundit enne lõppu 74:68 juhtima, tekkis Raplal veel võimalus mäng lisaajale viia. Esmalt lahendas Rasham Suarez 3+1 rünnaku, vea tegi talle viskel Sten Sokk. Seejärel tabas Vitali Ljutõtš kahest vabaviskest vaid ühe ja Suarez sai veel ühe korra kolmest proovida. See aga ei tabanud.

"Sokk poleks tohtinud viga teha, aga see pole lihtne. Ta proovis Suarezist mööda hüpata, aga läks ikka pihta. Viimasel rünnakul oleks Erik Keedus võinud tõesti Suarezele vea teha, et ta poleks kolmest üritada saanud. Üldiselt on minu taktika kolmega ees olles mitte viga teha. Aga nüüd pidi vastane hakkama oma korvi alt tulema ja aega oli vähe. Ütlesin, et ta võiks vea ära teha, aga ju see info ei jõudnud temani," rääkis Varrak lõpumomentidest.