„Miks need vastased väärivad teineteist? Sest finaalis mängivad Eesti kaks kõige parema füüsisega meeskonda,“ alustab oma teise mängu kokkuvõtet 2000ndatel aastate Eesti koondislane ja Tartu Rocki liider Tanel Tein.

„Seda on näha mängutempost, mis on paigas ja võib finaali põnevaks ajada. Raplal napib materjali, kuid see korvatakse füüsisega. Aga ka Kalevi füüsis on otsustavaks seeriaks korras ning neid aitas tasavägises mängus välja VTB liiga karastus.

Kalev domineeris selgelt esimeses mängus ja tänagi (eile – toim) jäi Rapla alguses hätta. Kalev alustas perfektselt ja tundus, et Raplal vaat et polegi varianti. Aga nad tulid raske töö ja superhea kolmanda veerandiga mängu tagasi. Samas võtab tagaajamine energiat. Ja kui jõuad järele, suudab Kalev ikkagi millegagi vastata. VTB värk lööb välja, keegi teeb vajalikul hetkel midagi ära.