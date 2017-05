Jäär Sotsiaalses-ühiskondlikus plaanis peaksid jälgima, et sa ei võtaks endale lisakohustusi, millest sul ei pruugi jõud üle käia. Samas võibki näiteks boss sinu käest rohkem nõuda.

Sõnn Päevas võivad seguneda väga konkreetsed ja asjalikud ning pisut keerulised või veidi müstilised mõjutused. Päevas on sügavust, mistõttu võivad paljud asjad tunduda tavalisest tähenduslikumad.

Kaksikud Aeg soosib väikest muutust, ümberhäälestumist, samuti millegi parandamist ja uuendamist. Täna alustatud ettevõtmised on püsivad ja neis on ka palju elujõudu.

Vähk Emotsionaalsete suhete päev. Teised peegeldavad sulle su enda omadusi, hoiakuid ja probleeme. Inimesed, kellega kohtud, on nagu kõndivad ja rääkivad õppetunnid.