Giro d'Italia 9. etapil pälvis Tanel Kangert kõrge 7. koha. Ränga tõusuga Blockhausi mäele lõppenud etapp tõmbas grupi laiali, sõidu võitnud Nairo Quintanale jäi Kangert alla 2 minuti ja 2 sekundiga.

Kangert ütles pärast võistlust Astana kodulehele, et raske päevaga võib igati rahule jääda.

"Mulle meeldib sellist tüüpi tõus. Teadsin, et kui suudan energiat hoida, suudan teha hea etapi ja arvan, et lõpus olin päris hea. Movistari meeskond pani enne tõusu algust korraliku tempo peale ja alustasime tõusu kiirelt. Ühel hetkel tundsin, et see on mulle liiast, lasin teised eest ära ja hakkasin oma rütmis sõitma," meenutas Kangert tänaseid võtmehetki.