Jäähoki MMi esimesest kolmest kohtumisest kaks kaotanud Soome võitis täna lisaajal 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) Šveitsi ja pääseb ikkagi ilmselt B-grupis nelja parema hulka.

Soome jäi 10. minutiks 0:2 taha, kui Šveitsi poolelt olid täpsed Fabrice Herzog ja Joel Genazzi. 19. minutil viskas Juuso Hietanen ühe värava tagasi ning Mikko Rantaneni tabamus 47. minutil viis kohtumise lisaajale. Soome kangelaseks tõusis lisaajal Valtteri Filppula, kelle värav sündis lisaaja kolmandal minutil.

Teises tänases B-grupi kohtumises alistas Tšehhi 5:2 Prantsusmaa. Soome on B-grupis 11 punktiga neljandal kohal, nende lähim jälitaja on 8 punkti peal olev Norra. Mõlemal on mängida veel Kanadaga ja Norral ka Valgevenega. Norralastel on edasipääsuks vaja kindlasti Valgevenet võita ja saada matšist Kanadaga soomlastest rohkem punkte.

A-grupis alistas USA Slovakkia 6:1 ja Rootsi oli üle Taanist 4:2.

Tabeliseisud: