Korvpalliliiga NBA draftis seitsmendana valitud soomlane Lauri Markkanen on Chicago Bullsi eest platsil käinud kolmes NBA suveliiga kohtumises ja tulemused on seni olnud eriilmelised.

Keskmiselt on 20aastase ja 213 cm pikkuse Markkaneni saagiks jäänud 14 punkti, 9 lauapalli ja 1 resultatiivne sööt. Visketabavus siiski kiita pole - väljakult on ta tabanud vaid 29,3 protsendiliselt, kolmesed on 24 protsenti.

Kaugviskeid armastav soomlane tegi senise parima esituse 82:73 võidumängus Washington Wizardsi üle, kui tema arvele jäi 20 punkti, 10 lauapalli ja üks blokeeritud vise. Viskeid tabas ta väljakult 17st 6, aga kolmesed olid igati soliidsed 10st 4.