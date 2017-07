Aastatel 2002-2014 Manchester Unitedi jalgpalliklubi hingekirja kuulunud keskkaitsja Rio Ferdinandi tabas järjekordne traagiline kaotus. Kui tunamullu suri tema abikaasa, siis tänavu lahkus meie seast Ferdinandi ema.

Rio ja tema vend Anton Ferdinand, kes on samuti jalgpallur, teatasid, et nende ema Janice St Fort kaotas 58aastaselt võitluse vähi vastu. "Meie süda on murtud, et meie imeline ema täna ära suri," teatasid Ferdinandid.

Rio Ferdinand on Inglismaa vutiajaloo üks edukamaid keskkaitsjaid. Ta on kuuekordne Albionimaa tšempion, lisaks on ta Unitediga muuhulgas triumfeerinud ka Meistrite liigas.