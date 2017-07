Selge tasemevahe. Lihtne oleks öelda, et Vitali Teleši kaks penaltiviga. 46. minutil tõmbas Kalju väravavavaht maha prantslase Loic Nego, 74. minutil serblase Marko Šcepovici. Ega kumbki pole papist poiss - esimene neist on kuulunud ka Itaalia suurklubi AS Roma hingekirja, teine teeninud leiba Kreeka hiius Pireuse Olympiacoses. Kuid see näitabki ilmekalt, mis klassist meestega Nõmme poisid täna mõõtu pidid võtma. Kui võrrandisse lisada näiteks teinegi serblane Danko Lazovic, kes omal ajal väravavõrke purustanud nii hollandlaste PSV kui ka venelaste Peterburi Zeniidi eest, siis on asi selge. Ühel pool oli märksa rohkem kvaliteeti ning tablool seisvad 0:3 kinnitavad seda täie rauaga.

2. Kas Liliu on terav tipuründaja, keda Kalju on igatsenud?

Pigem jah. Kui vaadata Nõmme Kalju Premium liiga väravakütte, siis on selge, et 2012. aasta Eesti meister igatseb teravat tipuründajat nagu kiisu külluslikku pudrukoormat. Edukaim on tänavu Igor Subbotin kuue väravaga, viis tabamust on kirja saanud Robert Kirss, Artur Valikajev ning Artjom Dmitrijev. Need numbrid ei tähenda Euroopas kärbsemustagi, kuid tõmbavad siiski Kalju probleemile tähelepanu.

Juba jaanuarist klubiga treeniv Brasiilia ründaja Liliu sai segase paberimajanduse tõttu oma ametliku debüüdi teha alles eelmisel nädalal Fääri saarte klubi Torshavn B36 vastu, kelle vastu ta ka väravavõrku sahistas. Pühapäeval küttis mees Premium liigas kaks kolli Pärnu Vaprusele.

Täna jäi pikalt mängupraktikata olnud mees kaitsvalt mänginud Kalju ridades küll veidi krobeliseks, kõik puuted ei õnnestunud nii nagu poolehoidjad näha oleks tahtnud, kuid paar efektiivset kannasöötu ning Brasiillase poolt näidatud kiirus annavad lootust, et vähemalt Premium liigas hakkab mees tegusid tegema.

3. Kas Kaljule jääb kolmanda ringi uks suletuks?

Jah. Mullu Euroopa liiga kolmandas eelringis Türgi klubile Osmanlispor kaotanud Kaljul on tänavu ülimalt keeruline oma eelmise aasta vägitegu korrata. Kodumängust saadud 0:3 kaotus järgmiseks neljapäevaks võimalusi ei jäta. Lootus sureb viimasena, kuid Ungari mulluse hõbedaklubi pallurid olid kiiremad, tugevamad ning tehnilisemad. Eelmise aasta Eesti pronksil on pea võimatu nädalaga säärane klassivahe kaotada ning üle 10 000 räuskava Ungari fänni ees imet teha.

Tänavuse eurohooajaga Kalju üdini rahul ei saa olla, ainsa Eesti klubina jõuti küll teise ringi, kuid mullust saavutust korrata ei suudetud. Toona alistati teises ringis Iisraeli klubi Haifa Maccabi, kes ungarlastest kindlasti nõrgem ei ole.

4. Kes oli platsi parim?

Vitali Teleši selja taha kaks penaltit löönud Serbia ründaja Marco Scepovic. Mõlema soorituse eest saab mees ohtralt stiilipunkte. Esimese puraka põrutas ta väravavahi poolt vaadatuna vasakusse üles nurka, teise paremasse. Enesekindel! Nagu kogu Videoton.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Kalju poolt torkas silma palju tehnilist praaki, avapoolajal ei kukkunud kõige paremini välja tsenderdused. Selgelt tugevama Videotoni vastu jäi avapoolajal nõmmekatel võimalusi napiks ning vähesedki rünnakuvõimalused takerdusid pahatihti kehvadesse söötudesse. Teisel poolajal, mil Videoton Kaljul rohkem mängida lasi, oleks pidanud oma võimalusi paremini realiseeirma.

Videotoni miinuseid on raske välja tuua, kaitses neil palju tööd polnud, ründes võeti oma ära. Siiski jäädi pärast oma teist väravat üsna passiivseks ning lasti Kaljul liigagi rünnata.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Videotoni peatreener Marko Nikolic: „See on meie jaoks hea tulemus. Lõime kiire värava ning pärast seda oli meie jaoks kõik kerge. Samuti kontrollisime mängu teisel poolajal, kuid usun, et saame veelgi paremini mängida ning järgmises matšis mängimegi.“





Kalju peatreener Sergei Frantsev: „Tulemus oli õiglane. Sellisele vastasele ei saa anda selliseid võimalusi. Eesti meistriliigas sellised vead andestatakse, kuid siin karistatakse ära. Kolm standardolukorda ja kolm väravat, see räägib sellest, et vastased on tasemel. Põhimõtteliselt on siin paaris kõik selge, aga Ungaris tuleb oma au kaitsta. Professionaalne au maksab ja seda lähme kaitsma.“

7. Mis saab edasi?