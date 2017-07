Eesti korvpallikoondis peab eeloleval nädalavahetusel oma tänavused esimesed kontrollkohtumised, kui Portugalis mängitaval sõprusturniiril kohtutakse võõrustajate ja Rumeeniaga. Rahvusesinduse peatreener Tiit Sokk tõdes, et tema Siim-Sander Vene koondisega liitumist enam ei looda.

Eelmisel hooajal Venemaa klubis Nižni Novgorod mänginud 26aastane ääremängija käis aprillis jalaoperatsioonil ning Vene tunnistas juba toona, et võimalused koondisega liituda pole üleliia suured. Vigastusest paranemine võtab lihtsalt sedavõrd palju aega.

"Vene käis kaks päeva tagasi treeningut vaatamas ja ütles, et arstid lubavad tal vabaviskeid visata. Ainult vabavisetega on keeruline tulla. Ma ausalt öeldes ei looda enam, et ta liitub. Näib võimatu," rääkis Sokk.

