Unitediga Pariisi Saint-Germainist liitunud Ibrahimovic sõlmis ManUga mullu 1+1 lepingu ning tänavu kevadel otsustas klubi, et ei soovi ründelegendiga kontrahti pikendada. Seega on taastusraviga tegelev Ibrahimovic vabaagent.

Õhtulehe hinnang: Inglismaa meedia on ühel meelel - see suur teadaanne tähendab, et Ibrahimovic naaseb ManUsse. Väidetavalt on klubi peatreener Jose Mourinho lubanud ametnikele rootslasele lepingut pakkuda.

Seega tundub vaat et ilmselge, et Ibrahimovic lööb taas Unitediga käed. Ilmselt me teda sel aastal siiski platsil ei näe, sest põlvetraumast taastumine võtab lihtsalt sedavõrd kaua aega.

Unitedis peaks Ibrahimovic vaat et esimest korda oma karjääris leppima varukesktormaja rolliga, sest ManU soetas Evertonist 85 miljoni eest Romelu Lukaku.

2. FC Barcelona tähed Lionel Messi ja Neymar tahavad, et Kataloonia gigant värbaks Tottenham Hotspuri Dele Alli. 21aastane inglane on Albionimaa kõrgliiga üks säravamaid mängijaid ning on viimasel kahel hooajal löönud 70 kohtumises kokku 28 väravat.

Dele Alli. (THOMAS SAMSON)

Pole saladus, et Barcelona otsib keskväljale lisajõudu. Põhieesmärgiks on Pariisi Saint-Germainis mängiv Marco Verratti, kuid suure tõenäosusega ei lase Prantsusmaa vutisats oma Itaalia juveeli minema.

Õhtulehe hinnang: See tundub niivõrd jabura kuulujutuna, et seda sahinat on väga raskelt tõsiselt võtta. Ja me ei võtagi. Alli jääb Spursi.

3. Torino Juventuse täht siirdub rivaali ridadesse. Nimelt on aina rohkem tuult kogumas sahin, et Juventuse keskkaitsja Leonardo Bonucci liitub täna uute omanike toel kõvasti rahakoti raudu tuulutava AC Milaniga.

Tegemist on väga üllatava kuulujutuga. On ju Bonucci 30aastane, oma parimas eas ning kuulunud kulda ja karda võitnud Juventusesse alates 2010. aastast. Väidetavalt tahab Torino sats kaitseässa eest 40 miljonit eurot.

Õhtulehe hinnang: Ausalt öeldes tundub uskumatu, et Bonucci Milani siirdub. Jah, ta saab ilmselt rohkem palka, aga ega Juventus talle sandikopikaid ei maksa. Lisaks pole Milan praegu maailma klubivuti tipus, Torino klubi aga on.

Leonardo Bonucci. (MIGUEL MEDINA)

Ent nii uskumatu kui see ka pole, tundub Bonucci üleminek Milani olevat tehtud tehing, mistõttu pole meil põhjust uskuda, et seda ei toimu. Lisaks on kaitsja Juventuse peatreeneri Massimiliano Allegriga väidetavalt tülis.

Tundub imelik, et Juventus Bonucci küllaltki kergekäeliselt ära laseb. Ent ju siis ongi itaallane juhendajaga raksus või on kulisside taga toimunud veel midagi, millest vutiavalikkus lihtsalt ei tea. Kindel on üks: Bonucci ja Juventuse vahelt on must kass läbi jooksnud.