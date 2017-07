Mulluse Eesti jalgpallimeistri Tallinna Infoneti tänavune hooaeg on seni möödunud alla igasugu arvestust. Premium liigas on liider Flora neist 18 punktiga ette libisenud, möödunud nädalal häviti Meistrite liiga eelringis Malta tšempionile Hiberniansile.

Eilses Õhtulehe jalgpallisaates "Kolmas poolaeg" lahkas klubi ründaja Vladimir Voskoboinikov (34) meeskonna probleeme põhjalikumalt. Üht konkreetset põhjust ta fopaa-hooaja kohta välja tuua ei osanud, kuid nimetas, et meeskonna koosseis pole kõige optimaalsem olnud – seganud on vigastused ning pitseri on jätnud tõik, et lahkujatele Sergei Mošnikovile, Nikolai Mašitševile ning Haminu Dramanile pole leitud võrdväärseid asendajaid.

Malta klubi vastu pallides osutus Voskoboinikovi sõnul üheks probleemiks see, et tegemist oli tundmatu vastasega. Eelmine aasta kohtuti eurosarjas Šoti hiiu Heartsiga – suurklubiga, mida mängijad teadsid.

"Nendega oli väga meeldiv mängida, oli full concentration (täielik keskendumine – S.K.)," sõnas endine Eesti koondislane. "See hooaeg me absoluutselt ei teadnud, mis vastane endast kujutab, vaatasime internetist mõned faktid.. Mingil määral on häbi, et olles Eesti meister, ei suutnud me seda meeskonda alistada. Häbi, häbi."