Sellega pole aga Jose Mourinho veel sugugi mängijateturul lõpetanud, kuivõrd Briti meedia andmetel on klubijuhtide poolt kapitali veel üle 114 miljonit eurot. Keda selle raha eest Unitedisse oodata võiks?

Kuigi Manchester Unitedi jalgpallimeeskond on sel suvel juba kaks kallist mängijat soetanud, siis kulutatud on vaid veidi üle poole rahast.

Viimastel päevadel on enim juttu olnud ääremängijast Ivan Perisicist, kelle hinnalipikul seisab umbes 40 miljonit. Samuti unistab Mourinho ühest lisa kaitsemängijast, et tagalat kindlustada. Täiendust otsitakse ka kaitsva poolkaitsja kohale, kuhu jutud on viinud nii Eric Dierit kui ka Raidja Naingollanit.