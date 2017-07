Eesti Jalgpalli Liidu peakohtunik Uno Tutk sõnas Õhtulehele, et vutiarbiitrid ei saa küll väga tihti vigastada, aga see käib tippspordiga kaasas – nagu kergejõustiklased tõmbavad lihaseid ära, juhtub seda vahel ka vilemeestel. Eilset kummalist vahejuhtumit selgitas ta järgnevalt: „Jalgpallurid on kehalise kontaktiga harjunud, nad oskavad sellest hoiduda, kuid kohtunikud pole kokkupõrgetega harjunud ning saavad pahaaimamatult kolaka.“

Kunagine FIFA kohtunik Kaldma meenutab, et eks kohtunikel tuleb hädasid ette küll, aga tavaliselt punnitatakse hambad ristis lõpuni. Teda kiusasid kunagi uued jalanõud.

„Spordiarst kirjutas sinna spetsiaalsed tallad sisse,“ rääkis mees. „Piinlik tunnistada, aga proovisin ainult ühe korra ja panin kohe mängule jalga. Esimese poolaja lõpuks oli jalal kahese euromündi suurune vill. Pausil torkasin katki, aga ikka andis tunda.“

Eile Kadriorus viibinud Kaldma ütles, et Portugali kohtunik polnud kontaktiks valmis ning avaldas arvamust, et võib-olla polnud neil ilmale vastavaid jalanõusid.

„Kohtunik peab sellisteks asjadeks valmis olema, ta on mängu üks osa,“ nentis Kaldma. Minu isiklik arvamus on see, et jalgpall on niivõrd atleetlik. Kui me vaatame Kalju vastaseid, siis olid nad kõik nagu Kaljul Karu (Tarmo Neemelo – S.K.) – 190 sentimeetrit pikad, laiade õlgadega. See kohtunik oli kribu! Kergem kui mina sündides. Kui ta põkiga kokku põrkab, siis juhtubki nii. Maadluses ei panda ka 100 kg ja 60 kg meest omavahel võistlema, reka ja sõiduauto kokkupõrkes teame, kes viga saab."

Kuidas selline ootamatu sündmus aga kohtunikebrigaadile mõjub?