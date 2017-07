Autoralli MM-sarjas Ott Tänakuga võidu kihutav norralane Mads Östberg otsustas Soome ralli eel kaardilugejat vahetada, Ola Flönet asendavad püsiva partneri leidmiseni Torstein Eriksen ja Patrik Barth.

Östberg ja Flöne kihutasid koos möödunud aasta Monte Carlost rallist saati ehk poolteist aastat. Lahkumineku põhjused on wrc.com-i teatel sportlikud.

"See oli tiimi otsus," sõnas Madsi isa Morten Östberg, kes on nende peretiimi Adapta Motorsporti juht. "Oleme näinud, et aja jooksul on olnud Madsi ja Ola suhetes arusaamatusi. Lõppeks peame mõtlema, mis on parim tiimile. Tipptasemel peavad kõik asjad hästi sujuma."

Möödunud hooajal kuulus Östberg M-Sporti tiimi, kuid tänavu asendab teda Tänak. Norralane kihutab Ford Fiestaga erameeskonan värvides.

Östbergi ja Flöne tänavuse hooaja parimaks tulemuseks jäid Poola ja Sardiinia rallide 7. kohad.