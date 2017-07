Täna sõlmitud vastastikuse kokkuleppe kohaselt lahkub kevadel Viljandi Tulevikku saabunud kasahhist leegionär, Almata Kairati kasvandik Kassimhan "Kaz" Talasbajev klubist, teatab Tulevik oma Facebooki küljel.

"Täname Kazi tema panuse eest ja soovime talle edu uuteks väljakutseteks," sõnas klubi president Raiko Mute. "Istusime Kaziga maha ja arutasime hetkeolukorra üle ning leidsime mõlemad, et just nüüd oleks tal õige aeg edasi liikuda. Ta jääb siinoldud aega ja siinseid inimesi positiivselt meenutama ning meie teda samuti."

Poolkaitsja saagiks Premium liigas jäi 16 mängu (1137 minuti) ja kaks väravat.