Alles see oli – 41 päeva tagasi, – kui keskväljamaestro Konstantin Vassiljev (32) Bialystoki Jagielloniaga otsustavas kohtumises napilt Poola meistritiitlist ilma jäi. Täna alustab ta uut jalgpallihooaega, keha katmas teise kohaliku klubi Gliwice Piasti mänguvorm.

Fortuunajumala tahtel lähevad Piast ning Kostja hooaja avamängus silmitsi Krakowi Cracoviaga, kus mehel vanu sõpru küllaga. Eelmise hooaja üle-eelviimasel ehk 14. positsioonil lõpetanud Cracovia treeneripingil istub alates juuni keskpaigast endine Jagiellonia juhendaja Michal Probierz ning suure tõenäosusega jookseb täna õhtul platsile ka klubi suvine ost, Eesti jalgpallikoondise ründemängija Sergei Zenjov (28).

Poola vutiliiga tasavägisusest on palju räägitud. Kas kohalikelt fännidelt hüüdnimeks "Eesti keiser“ saanud Vassiljev tassib Piasti, kus ta ka 2014/15 hooajal pallis, Jagiellonia kombel hõbemedaliteni? Poola ajakirjanik Jaroslaw Kowal seda ei usu.

„Kõigis klubides on palju muudatusi olnud, aga Piast pole tipptiim,“ ütles ta Õhtulehele. „Liiga on ettearvamatu, kuid on vähetõenäoline, et Piast suudab Jagiellonia edu korrata.“