Eriti raskeks kujunes üks 3,2kilomeetrine ujumistrenn. „Kavas olid erinevad harjutused,“ jutustab Raivo, kes käis samal hommikul Rakveres lavaproovis. „Pidin ujuma ka liblikat, mis võttis mu täitsa läbi. Vahepeal olid iga natukese aja järel 25meetrised lõigud, mida tuli läbida hingamata. Tegin seda kõike tund ja 45 minutit. Ujulast välja astudes olin nagu märg kalts. Mõtlesin: jumal tänatud, et õhtune proov ära jääb, et kui nüüd proovi läheksin, oleksin seal nagu narkojoobes, minust ei oleks asja.“

Täna eluteel 52. verstapostini jõudnud näitleja Raivo E. Tamm on muutunud spordisõltlaseks – ta läheb sünnipäevalgi harjutama. „Mu treener Ain-Alar Juhanson kirjutas, et tean küll, mis päev see on, aga teeme ikka ühe kolmetunnise rattatiiru ka,“ räägib Raivo muheledes. „Lähen hea meelega, sest rattasõit on mulle eriliselt meeldima hakanud.“

Käis poksikotti tagumas

Just Juhanson helistas Raivole ja tegi heas mõttes hullu pakkumise. „Olin sisimas selleks valmis ning ootasin, et midagi suurt mu elus veel tuleb. Räägitakse, et olen inimestele hea eeskuju, aga varasemad persoonid olid mulle eeskujuks. Hinges tekkis väike kripeldus, kui nägin Toomas Luhatsit ja Tanel Padarit triatloniga tegelemas. Vaatasin, et see on lahe. Mõtlesin, miks keegi mind ei kutsu. Ja siis see ettepanek tuligi.“

Raivo jätkab: „Mind polnud raske ära rääkida. Juba sellepärast, et kehakaal kasvas ja vööümbermõõt suurenes. Abikaasa oli juba ammu öelnud: hakka liigutama, olukord väljub kontrolli alt! Aga mul oli nii palju tööd, tahtsin iga vaba hetke kasutada pigem magamiseks, mitte harjutamiseks. Abikaasa trenni õhutamine ei saanud määravaks. Ain-Alar ütles, et annab mõtlemisaega ja palus lähedastega rääkida. Teadsin ette, mida abikaasa vastab. Nii oligi, ta soovitas pakkumise vastu võtta. Kümne minuti pärast helistasin Ain-Alarile tagasi ja ütlesin: teeme ära!“

Meditsiinilised uuringud näitasid, et Raivo tervis on hea, kuigi viimase paarikümne aasta jooksul on tema füüsiline tegevus olnud kaootiline ja lühiajaline.

Raivo E. Tamm. (Stanislav Moshkov)

„Kui tuhin peale tuli, läksin ujuma. Aeg-ajalt harrastasin kepikõndi. 2003 osalesin reservohvitseride kursustel, seal oli vaja NATO testiks valmistuda. Mul tekkis hirm, et ei tee seda ära. Hakkasin hommikuti jooksma ja saavutasin elu parima vormi – jooksin 3,2 kilomeetrit 12.36ga! Kui eesmärk oli saavutatud, lõpetasin treenimise. Mingil ajal käisin poksikotti tagumas, see mulle väga meeldis. Aga sõrmenukkidele hakkasid mingid asjad kasvama ja jätsin selle tegevuse pooleli. Vahepeal mängisime naabrimehega squashi. Kuid enne triatloni ei olnud viis aastat midagi teinud, käis ainult hoogne rasvumine.“

Võttis 14 kilo alla

Uue alaga kohanemine polnud kerge. Kõige lihtsam oli ujumine, sest need oskused oli Raivo omandanud kuuenda või seitsmenda klassi poisina allveeujumise trennis Ott Ernesaksa juhendamisel.

„Kui Ain-Alar mind esimest korda nägi ja särgi andis, olin nii paks, et särk ei mahtunud selga, seisime ja naersime. Aga kui ujulasse läksime, langes tal kivi südamelt, sest nägi, et mul on ilus stiil. Mul oli võhma vaja. Tegin peaaegu kohe aja peale ujumise ja läbisin kilomeetri. Raske oli, aga et kaamerad surisesid, ei saanud pooleli jätta. Kalev Kruus oli üllatunud, 23 minutit oli alguseks hea aeg.“

Jooksutrennid pidi Raivo edasi lükkama. „Olin liiga suures ülekaalus, ei tahtnud põlvedele liiga teha,“ sõnab 14 kilo alla võtnud näitleja. „Alustasime kepikõndidega. Mu treener oli Siiri Mere. Harjutasime koos, käisime kuni poolteist tundi tempoga, mis oli minu jaoks väsitav. Mõtlesin, et varsti pean tund aega järjest jooksma, ei kujuta seda ette. Paar nädalat tagasi jooksin rabas tund aega. Ei uskunud, et see olen mina, nautisin juba jooksu täiega.“

Raivo E. Tamm. (Stanislav Moshkov)

Hiljuti läbis Raivo Tartu Millil igamehe triatloni, kus tuli ujuda 750 meetrit, sõita rattaga 20 km ja joosta 5 km. Tema aeg oli 1:29.02. „Tanel Padari puhul ütlesid inimesed: loomulikult teeb ta triatloni ära, ta on sportliku väljanägemisega. Aga minu puhul keegi hästi ei usu, et ma seda suudan. Teine asi – minusuguseid õllekõhuga mehikesi, kuigi ma pole õlut eriti joonud, leidub Eestis rohkem. Olen kuulnud, et paljud on õllekruusi kõrvale pannud ja diivanilt püsti tõusnud – hakkan ka end liigutama; kui Raivo teeb, teen minagi!“

Toitub tervislikult

Treenimiseks on keeruline aega näpistada. „Praegu ongi kõige raskem, käivad teleseriaali võtted,“ ütleb Raivo kolmapäeval. „Homme hommikul on jälle kell kaheksa minek. Õhtul tunnen, et olen peast täitsa sooda. Eile oli veel pikem võttepäev, aga pärast panin dressi selga ja jooksin ühe tunni.“

Triatloniga tegeldes sööb Raivo varasemast tervislikumalt, teda on nõustanud Pii Müller. „Tegelikult hakkasin iseenesest vähem sööma. Kui sul on vaja homme jälle trenni minna, siis ei pugi end nii täis, et lauast tõusta ei jaksa.“

23. juulil paneb Raivo end Valgas proovile olümpiadistantsil ja 5. augustil Otepää triatlonil. „Vahepeal olen Kaitseliidu liinis reservohvitseride kogu kaudu Prahas NATO õppustel. See on rohkem klassiruumis istumine, ilmselt tuleb botased kaasa võtta.“

***

Raivo E. Tamm teenib kiidusõnu

Mida arvavad kolleegid ja kaasmaalased näitleja Raivo E. Tamme uuest harrastusest? „Mu abikaasa jagas Facebookis uudist Tartu Milli triatlonist. Ma pole Facebooki inimene, aga tema ütles: Raivo, sa ei kujuta ette, kui palju seda on jagatud ja kommenteeritud, ma ei hakka jutustama, parem loen sulle ette või loed ise – see on nii ilus, mida inimesed sinust kirjutavad! Elina Reinold oli Tartu Milli tulemuse kohta öelnud – suur Tamm!“