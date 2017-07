Manchester City jalgpalliklubi ostis 50 miljoni naela eest (ligi 57 mln eurot) Tottenham Hotspuri inglasest paremkaitsja Kyle Walkeri (27) ning kordas sellega kaitsemängija eest makstava ostusumma maailmarekordit.

Sama raha eest ostis Pariis Saint-Germain aastal 2014 Londoni Chelseast David Luizi.

Walker sõlmis City'ga viieaastase lepingu. "Olen Cityga sõlmitud lepingu pärast väga elevil ega jõua mängimist ära oodata. Pep Guardiola (City treener - M.T.) on maailma üks austatumaid treenereid. Tunnen, et ta suudab mu mängu viia uuele tasemele."

.@kylewalker2 joins on a five-year deal and will take the number 2 shirt 🙌 #welcomekyle pic.twitter.com/7RDO3HJBkq