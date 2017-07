Moskvas toimus täna korvpalli VTB Ühisliiga nõukogu koosolek, kus traditsiooniliselt pandi paika uue hooaja koosseis. Liigas jätkavad täpselt samad 13 meeskonda, kes mängisid eelmisel sügisel-talvel-kevadel, teiste seas ka Eesti meister BC Kalev/Cramo.

Kalevi esindajana nõukogu koosolekul viibinud mänedžer Kaarel Sibul nentis, et suures plaanis ei muutu klubi jaoks midagi. "Meie jaoks tähtsaima muudatusena võeti vastu otsus, et varusaal peab mahutama vähemalt 1500 pealtvaatajat. See tähendab, et võime pidada osa mänge Kalevi spordihallis, põhiareeniks jääb endiselt Saku suurhall," märkis Sibul.

Teine muudatus puudutab televaatajaid - kõigil klubidel on uuest hooajast kohustus toota HD-kvaliteediga pilti. Kalevi mängudelt teeb ülekandeid jätkuvalt TV6.