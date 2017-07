Pärast VTB korvpalliliiga nõukogu tänast koosolekut Moskvas rääkis liiga aupresident ja tegelik niiditõmbaja Sergei Ivanov ajakirjanikele avameelselt, miks otsustati eelolevast hooajast võtta poolfinaal- ja finaalseeriate asemel kasutusele Final Fouri formaat.

"Selle põhimotiiv on mõistetav. Venemaa korvpallis käibib juba palju-palju aastaid rahvuslik naljamäng: kes kukutab CSKA troonilt. On selge, et Final Four annab teistele meeskondadele suuremaid võimalusi, sest ühes mängus on CSKAd kergem alistada kui kolmes," lausus aastaid president Vladimir Putini parema käena töötanud Ivanov, keda muuseas võib sageli näha just CSKA mängudele kaasa elamas.

Võib lisada, et CSKA on 2003. aastast saati tulnud Venemaa meistriks (praegu pärjatakse Ühisliiga parim Venemaa klubi selle tiitliga) ehk juba 15 korda järjest.

Ivanov märkis, et 20 hääletajast 13 olid Final Fouri poolt, 4 erapooletud ning 3 hääleomanikku, sealhulgas liiga juhtkonna esindajad jäid hääletamisest kõrvale. "Liiga eksisteerib klubide jaoks. Nii nagu klubid ütlevad, nii ka mängime," selgitas boss.