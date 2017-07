Eesti autoralli meistrivõistluste neljas etapp ehk Tartu ralli jätkus laupäeval kuue kiiruskatsega. Võitjatena finišeerisid Georg Gross ja Raigo Mõlder (Ford Fiesta RS WRC), kellele see oli kolmandaks järjestikuseks meistrivõistluste etapivõiduks. Gross ja Mõlder olid parimad kõigil sõidetud kümnel katsel.

"Viimasel katsel hakkas veidi auto käiguvahetus streikima, kuid see väga ei seganud. See ralli nüüd oli juba selline tunne, et sõit oli täitsa nauditav. Eks me pingutasime kõvasti ja arvestasime, et konkurents võib olla tugev ja andsime endast kõik. Meil oli ka momente ralli peale, kuid õnneks oleme õnnelikult võitjatena finišis,“ võttis Georg Gross eduka RR ESTONIA Tartu Rally kokku.

Absoluutarvestuse teise ja EMV3 (N4) klassi võitjatena lõpetasid ralli Siim Plangi ja Urmas Roosimaa (Mitsubishi Lancer Evo X), kes jäid võitjatest 2.09,5. Absoluutarvestuse kolmas koht ja neljaveoliste rahvusliku klassi EMV4 (E12) klassivõit kuulus Ranno Bundsenile ja Robert Loštšenikovile (Mitsubishi Lancer Evo VIII).

EAL Eesti autoralli meistrivõistlused jätkuvad augustis, kui 25.-26. augustini sõidetakse järjekorras 15. Lõuna-Eesti ralli.