1. Torino Juventus hangib 21aastase Tšehhi koondislase. Nimelt on Itaalia klubijalgpalli valitsejat juba pikalt paari pandud Patrick Schickiga, keda on nimetatud Hollandi vutilegendi Dennis Bergkampi klooniks.

Väidetavalt oli Schick Juventusega liitumisele väga-väga lähedal kolm nädalat tagasi, kui kesktormaja jõudis Torinosse, et läbida meditsiinilised testid. Tehing kukkus aga seni teadmata põhjus(t)el läbi, mistõttu spekuleeriti, et Schickil on tervisega probleeme.

Õhtulehe hinnang: Sampdoria teatel on Schick igati terve ning nad on Juventust palunud, et klubi ei hoiaks tehingut kinni. Väidetavalt on osapooled vajalikud üleminekudokumendid allkirjastanud ning paberid on vaja vaid Itaalia Jalgpalliliitu edastada.

Seega pole meil põhjust kahtlustada, et Schicki üleminek suve lõpuks ei teostu. Tšehh siirdub Juventusesse ning Sampdoria kasseerib tehingu eest 30 miljonit eurot.

2. Inglismaa valitsev meister Londoni Chelsea otsib endiselt uut ründajat. Viimaste teadete kohaselt on Antonio Conte juhendatav klubi jahtimas Juventuse Gonzalo Higuaini.

29aastane Prantsusmaal sündinud argentiinlane liitus Juventusega mullu teisest Itaalia tiimist Napoli. Torino sats maksis Higuaini eest suisa 90 miljonit eurot.

Gonzalo Higuain (paremal). (FILIPPO MONTEFORTE)

Chelsea otsib üleminekuturult uut kesktormajat, sest Conte ja senise esiründaja Diego Costa suhted on väga jahedad. Costa sõnul saatis Conte talle hiljuti sõnumi, kus oli kirjas, et vutimees peatreeneri tulevikuplaanidesse ei mahu.

Siniste - nii Londoni satsi kutsutakse - suurimaks sooviks käimasoleval üleminekuaknal oli belglase Romelu Lukaku soetamine, kuid ründaja siirdus hoopis Manchester Unitedisse.

Õhtulehe hinnang: Juventus ei lase Higuaini ära. Torino meeskond maksis tema eest lihtsalt sedavõrd suure summa ning oma debüüthooajal Juventuses ei läinud Higuainil just kõige halvemini.

Lisaks pole Itaaliast kuulda olnud uudiseid, et argentiinlane sooviks Torinost lahkuda. Sellest hoolimata on Chelsea teinud Higuaini eest väidetavalt 100 miljoni euro suuruse pakkumise, mille Juventus siiski tagasi lükkas.

3. Oma põhiparemkaitsjast ilma jäänud Tottenham Hotspur jahib Portugali talenti. Spurs müüs Kyle Walkeri ligi 60 miljoni euro eest Manchester Cityle, mis tähendab, et ainsa tõupuhta paremkaitsjana on praegu klubi esindustiimis vaid Kieran Trippier.

Ehkki paljud Spursi fännid arvavad, et Trippier vääriks kohta algrivistuses, ei kiirusta klubi peatreener Mauricio Pochettino inglasele põhikoosseisupositsiooni kinkima.

Ricardo Pereira. (VALERY HACHE)

Samas on ilmselge, et Spurs vajab veel ühte paremkaitsjat. Oleks naiivne arvata, et Trippier suudaks terve liiga- ja karikatehooaja ning ka Meistrite liiga vigastustest hoiduda. Sestap pannaksegi Spursi paari Ricardo Pereiraga.

Õhtulehe hinnang: 23aastane portugallane kuulub FC Porto hingekirja, kuid veetis viimased kaks hooaega Prantsusmaal Nice'is. Pereira poleks Tottenhami jaoks kuigi kallis ost, sest väidetavalt on mehe lepingus 25 miljoni euro suurune väljaostuklausel.