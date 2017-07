MTÜ Valga Spordiselts Kalev otsustas Valga/Valka korvpallimeeskonna lisaks Läti meistriliigale registreerida ka Eesti meistriliigas. Otsus tuli peale klubi võimaluste kaalumist ja tõsist arutelu suuremate toetajatega.

"BC Valga/Valka jätkab korvpalli arendamist maailmas ainulaadses kaksiklinnas Valgas ja Valkas, moodustades Eesti-Läti ühisvõistkonnad alates noorteklassidest ja lõpetades meistriliigade võistkonnaga. Valga ja Valka linnad on tutvustanud kaksiklinnade eripära nii Eesti-Läti riiklikes kui erainstitutsioonides ja saavutanud eristaatuse mitmes valdkonnas. Läti korvpalliliit on samuti piirkonna erisusest aru saanud," teatas klubi.

"Arvestades viimastel nädalatel Eesti korvpallimaastikul toimunut tunneme vastutust regionaalse korvpalli ees ja tahame anda oma panuse, et Eesti meistriliigast ei kujuneks Tallinna meistrivõistlused Tartu ja Rapla osalusel. Loodame, et antud olukorras mõistab Eesti Korvpalliliit, et Eesti on regionaalselt väga erinev ja ühetaoline lähenemine ning erisustest keeldumine mõjub suurtest keskustest kaugemal asuvatele piirkondadele hukatuslikult."

Meeskonna peatreenerina jätkab Kristaps Zeids.