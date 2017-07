Manchester Unitedi jalgpalliklubi peatreener Jose Mourinho kinnitas, et "kadunud poeg" Cristiano Ronaldo ei naase Old Traffordile.

BBC kirjutas juunis, et 2009. aastal Unitedi särgi Madridi Reali vastu vahetanud Ronaldo on Madridi klubi peale pahane, et meeskond pole teda maksupettuse süüdistuste vastu piisavalt kaitsnud ja soovib karjääris uue lehekülje pöörata.

Kuu aega hiljem ei näita enam aga miski, et portugallane võiks Hispaaniast lahkuda. "Ma ei lase meeskonnal raisata aega mängijate peale, kelle palkamine on võimatu missioon. Ronaldo on Reali jaoks ülioluline mängija nii platsil kui ka majanduslikus mõttes. Me pole suutnud leida mingit võimalust, et teda sealt lahkuma meelitada," rääkis Mourinho pärast 5:2 võitu sõprusmängus Los Angeles Galaxy üle.

Mourinho lisas, et ka Unitedi teine sihtmärk, hispaanlane Alvaro Morata, jääb hoolimata Manchesteri klubi pingutustest suure tõenäosega Reali.