Briti ajaleht Daily Mail kirjutas, et Venemaa dopingusportlasi aitas 2012. aastal Londoni suveolümpiamängudel ka Rahvusvaheline olümpiakomitee kes kutsusid endise Moskva antidopingulabori juhi Grigori Rodšenkovi olümpiamängude antidopingulaborisse.

Riikliku dopinguprogrammi üks hilisemaid paljastajaid Rodšenkov oli omal ajal Venemaa suurim (anti)dopinguekspert ja Londoni olümpia laboratoorimi külastades sai ta väärtusliku informatsiooni äsja leiutatud kasvuhormooni testi kohta.

"Te ei kujuta ette, kui tähtis see info Venemaa koondise jaoks oli. Sain aru, et koondis on suures ohus ja ilma Londoni antidopingulaboris käimata oleks kogu dopingusüsteem kokku kukkunud," ütles Rodšenkov dokumentaalfilmis "Icarus".