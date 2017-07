Prantsusmaa väljaande Auto-Hebdo teatel on Ferrari vormel-1 meeskond teinud lepingupakkumise nii praegusele F1-sarja üldliidrile Sebastian Vettelile kui soomlasele Kimi Räikkönenile.

Kui Vetteli endale jätmine on Itaalia meeskonna suur eesmärk, siis Räikköneni võimaliku lahkumise kohta tuleb uusi kuulujutte sisuliselt igal nädalal.

Auto-Hebdo andmetel pakub Ferrari Vettelile kolme-aastast lepingut väärtusega 120 miljonit eurot. See teeb aastapalgaks 40 miljonit. Et 37aastane Räikkönen on tiimikaaslasest seitse aastat vanem ja üldjuhul aeglasem, siis talle pakub meeskond ühe aasta pikkust kontrahti ja palgaks viis miljonit eurot.

Mõlemad on võtnud mõtlemisaja ja Ferrari on sellega arvestanud. Uue hooaja piloodid tahetakse paika saada septembri alguses peetavaks koduseks Monza etapiks.