"Peterburi meeskond on tasemel selgelt meist liiga kaugel ees, soomlastega oleks tahtnud vähe tasavägisemalt võidelda," lausus Eesti koondise kapten Kullar Veersalu , kes vigastas eile Islandi vastu põlve ega saanud täna omasid aidata.

"Eile mängisime ka soomlastega, kaotasime küll, aga tundus, et omad pisiasjad jooksid rappa, et äkki saab täna need tööle. Aga ei õnnestunud."

Mis meid lahutab Soomest? „Kaitsestruktuur lagneb mingitel hetkedel natuke ära. Kuivõrd väljak on nii suur, ruumi on nii palju, siis kasutab vastane selle väga ilusti ära. Samuti pall ei liigu ühest äärest teise nii kiiresti kui ta võiks. Aga tuleb ka Soome poistele au anda, neil on mõned väga kiired kutid. Ent selle jaoks peabki kaitseliin töötama ühtse liinina, siis selliseid olukorda (kus vastane pääseb jooksu - M.T.) ei saagi tekkida.“

Soome järel teisena alagrupist edasi saanud Eesti pani eile oma paremuse maksma San Marino vastu (21:10) ning võitles Islandi käest 0:10 kaotusseisust 10:10 viigi, millest piisas, et jõuda tänasesse poolfinaali.

Turniiri viimased neli ehk kohad 5.-8. jagasid omavahel Valgevene, Liechtenstein, San Marino ja Island.

Olümpiaragbi suurim erinevus võrreldes tavalise ragbiga on väiksem meeste arv väljakul (7 vs 15) ning lühem mänguaeg (2x7 min vs 2x40 min).