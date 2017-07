Juulikuu esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult suvine üleminekuaken. Õhtuleht toob Teieni alates tänasest kuni akna sulgumiseni kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub. 1. Manchester United noolib endiselt Gareth Bale'i. Inglismaa meedia väitel on võimalus, et tänavu Madridi Realiga Meistrite liiga võitnud Bale võib tõepoolest Hispaania klubist lahkuda. Gareth Bale. (LUCY NICHOLSON) Bale'i ja ManU-d on seostatud juba kaua ning Albionimaa vutižurnalistide arvates võib waleslane Realist lahkuda, sest Madridi kuninglikul klubil on palav soov soetada AS Monaco vutikomeet Kylian Mbappe. Prantslase ostmiseks on Realil vaja aga vahendeid leida ning Bale'i müük aitaks seda eesmärki täita.

Õhtulehe hinnang: See kuulujutt on jabur-jabur-jabur. Bale ei lahku sel suvel Realist. Lisaks pole usutav tõik, et Madridi satsil on Mbappe ostmiseks vaja ääreründajat maha müüa.

Pole ju raha Reali jaoks vaat et kunagi probleem olnud, lisaks on palju tõenäolisem paremkaitsja Danilo ja/või ründaja Alvaro Morata lahkumine, mille eest kasseeriks Zinedine Zidane'i juhendatav sats kamaluga mammonat. 2. AC Milan jahib Barcelona poolkaitsjat. Nimelt tunneb uute omanike toel korralikult rahakotiraudu tuulutav Itaalia klubi huvi horvaat Ivan Rakitici vastu. Väidetavalt poleks teps mitte ime, kui Barcelona paneb 29aastase keskväljamehe müüki ning lisaks Milanile on Rakitici teenetest huvitatud ka Manchester United. Rohkem pannakse pallurit paari siiski Milaniga. Õhtulehe hinnang: Ka see kuulujutt tundub jabur. Sõlmis Rakitic ju tänavu märtsis Barcelonaga lepingupikenduse 2020. aastani. Ivan Rakitic. (Susana Vera) Sahin Rakitici lahkumisest on seda ebatõenäolisem, et ta on Barcelona keskvälja üks olulisemaid ja paremaid mehi. Jah, Kataloonia gigant soovib poolkaitsesse lisajõudu, aga Rakiticist loobumine ei tundu ühestki otsast loogiline. Ta jääb Barcelonasse. Muide, Hispaania meedia väitel läheb Rakitic müügilehele vaid siis, kui Barcelonal õnnestub Pariisi Saint-Germainist hankida Marco Verratti. Praegu viitab kõik siiski sellele, et itaallane jääb Prantsusmaa pealinna. 3. Portugaliga EMi võitnud talendikas poolkaitsja vahetab klubi. 19aastane Renato Sanches liitus mullu Müncheni Bayerniga, kuid tema debüüthooaeg Saksamaal kulges halvasti. Seega arvatakse, et Bayern on nõus portugallasest loobuma, võimalike kosilastena on nimetatud taas AC Milani ja Manchester Unitedit. Õhtulehe hinnang: Sellel kuulujutul on kahe eelnevaga võrreldes mingisugunegi tõenäosus toimuda, sest Sanchese debüüthooaeg ei vastanud tõepoolest ootustele. Renato Sanches. (Hannibal Hanschke) Lisaks on ju Bayerni president Karl-Heinz Rummenigge öelnud, et klubi võib Sanchesest loobuda. Tõsi, seda esialgu laenulepingu alusel, kuid väidetavalt soovikski Milan noormehe kaheks aastaks rendikontrahtiga endale võtta. Kui Sanchese esitused Itaalia klubi bosse rahuldaksid, oleksid nad nõus tema eest maksma 47 miljonit eurot.