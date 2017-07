Šveitsi tipptennisist Roger Federer kaevus eilse Wimbledoni triumfiga veelgi sügavamale oma fännide südamesse, kuid selle taustal on 35aastasel ässal käsil karjääri üks parimaid hooaegu.

Säärases hinnangus on mõistagi pisike annus subjektiivsust, kuid väide tugineb statistikal. Nimelt tõi statistikaagentuur Gracenote välja Federeri võiduprotsendid hooaegade kaupa ning sealt selgub, et tänavusest 93,94% on arv olnud kõrgem vaid hooaegadel 2005 ja 2006 (vt tabelit allpool). Siinkohal tasub muidugi märkida, et aasta on alles napilt ületanud ekvaatori ning ausa võrdluse saame detsembris.

Küll aga tasub meenutada, et Federer on tänavu võitnud lisaks Wimbledonile ka Austraalia lahtised. Prantsusmaa omadel šveitslane ei osalenud.

