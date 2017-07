F1 maailmameister Jacques Villeneuve leiab, et venelane Daniil Kvjat tuleks kas või ajutiselt Toro Rossost minema lüüa.

Karmi sõnavõtu ajendiks on Kvjati kokkupõrge Briti GP avaringil tiimikaaslase Carlos Sainz juunioriga, mis päädis viimase katkestamisega, ning sellele järgnenud arvamusavaldus, kus Kvjat lükkas süü Sainzi peale. Kvjat ise lõpetas GP 15. kohaga.

"Ma ei saa aru, mida Kvjat taotleb," lausus Villeneuve väljaandele Autosport. "Kõige hullem kogu asja juures on see, et pärast avariid üritas ta raadios süüs tiimikaaslase kaela veeretada. Nagu keegi poleks olukorda näinud.

See näitab halba suhtumist. Tiim peaks Kvjati koju jätma, et ta saaks elu üle järele mõelda, sest see polnud esimene nädalavahetus, kus ta on üle võlli käitunud. Võib-olla vormel 1 masin on tema jaoks liiga kiire, ma ei tea."

Etapp varem Austrias määrati Kvjatile boksist läbisõidu karistus, sest ta sõitis Fernando Alonsole tagant sisse.