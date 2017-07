Meie peamiste konkurentidena nimetas rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal tänavu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis seitsmenda koha saanud Belgiat ja Saksamaad. „Belgia mängib kodus ja nad näitasid väga head mängu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis. Saksamaal on võrreldes Maailmaliiga koosseisuga mehi juurde tulemas,” rääkis Toobal.

Mängud algavad kolmapäeval ja järjekorras on meie vastasteks Valgevene, Hispaania, Saksamaa, Slovakkia ja Belgia. Kõik kuus koondist saavutasid mais toimunud MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi turniiril oma alagruppides teise koha ja võitlevad nüüd viimase pileti nimel. Finaalturniiri toimub tuleva aasta septembris Bulgaarias ja Itaalias, kirjutab volley.ee .

Alanud nädalal on Eesti meeste võrkpallikoondisel suurepärane võimalus teha ajalugu ja jõuda esmakordselt maailmameistrivõistluste finaalturniirile. Selleks tuleb aga võita Belgias Kortrijkis toimuv kuue koondise üheringiline turniir.

„Slovakkial on kindlasti kvaliteeti päris palju, ka Hispaania ja Valgevene on sellised meeskonnad, kes tahavad meie poolt täielikku keskendumist ja head mängu, et neid võita. On selge, et ühtegi lihtsat vastast Belgias olema ei saa."

Pärast juuni keskel Mehhikos Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalturniiril triumfeerimist, oli koondislastel kahenädalane puhkus, mille järel koguneti uuesti 3. juulil. Esimene nädal möödus Rakveres ja teine Tallinnas.

„Esimene nädal Rakveres oli väga raske. Treeningud olid väga intensiivsed, kus kombineerisime tehnilisi nüansse jõusaaliharjutustega. Treeninglaagris tegime head tööd ja olen kindel, et algaval turniiril on kõik mängumehed valmis oma panust andma,” sõnas rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu.

Positiivsel lainel oli ka Toobal: „Meil on oma käekiri, mis hõlmab palli mängus hoidmist ja võitlemist. Juba treeningutel oli võitlust päris palju ja on igati loogiline, et suudame selle seega üle kanda ka mängusituatsioonidesse."

Kahjuks saavad Eesti televaatajad kaasa elada vaid koondise kahele viimasele mängule – laupäeval Slovakkia ja pühapäeval Belgiaga. Põhjuseks seik, et belglased teevad ülekandeid vaid minimaalse kohustuse jagu ehk kahest viimasest päevast ja kokku neljast mängust.

Eesti Võrkpalli Liit pakkus välja ka võimaluse, et rahvusmeeskonna kohtumiste kajastamiseks saadetakse Belgiasse oma ülekandemeeskond, kes teeksid matšidest kahe kaameraga ülekande. Paraku selgus, et see ei vasta Euroopa alaliidu nõuetele, mille kohaselt peab olema vähemalt 5+1 kaamerat.

Eesti koondise koosseis MM-valiksarja kolmanda ringi turniiriks

sidemängijad – Andres Toobal, Kert Toobal;

nurgaründajad – Kristo Kollo, Oliver Orav, Andrus Raadik, Robert Täht; temporündajad – Andri Aganits, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Henri Treial; diagonaalründajad – Renee Teppan, Oliver Venno;

liberod – Denis Losnikov, Rait Rikberg.

peatreener: Gheorghe Crețu

treener: Rainer Vassiljev

ÜKE treener: Mirko Fasini

füsioterapeut: Siret Kalbus

massöör: Hardi Paas

statistik: Alar Rikberg

mänedžer: Robin Ristmäe.