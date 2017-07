Sahinale lisab tuld tõik, et Aurier ei läinud koos PSGga hooajaeelsele turneele ning Prantsusmaa klubi palkas eelmisel nädalal möödunud hooajal Torino Juventuses mänginud paremkaitsja Dani Alvesi.

1. Jose Mourinho on huvitatud Pariisi Saint-Germaini paremkaitsjast. Väidetavalt jahib Manchester United PSG 24aastast Elevandiluurannikult pärit Serge Aurieri.

Kuigi ManU-l on pallureid, kes suudaksid paremkaitsjat mängida, küllaga, on Prantsusmaa maineka väljaande L'Equipe sõnul Mourinho jahtimas Aurieri. United peaks tema eest oma kukrut kergendama umbes 23 miljoni euro võrra.

Õhtulehe hinnang: Eelmisel hooajal oli ManU põhiparemkaitsjaks Antonio Valencia, kes sõlmis klubiga tänavu mais lepingupikenduse. Lisaks võiksid paremkaitses või 3-5-2 süsteemis paremal äärel Unitedi mängijatest pallida Matteo Darmian, Victor Lindelöf, Chris Smalling ja Guillermo Varela.

Kaitsefaasis on Aurier Valenciaga võrreldes kahtlemata edasiminek, kuid tundub, et praegu luusib United mängijate turult keskpoolkaitsjat ja ääreründajat. Seega julgeme öelda, et Aurier Manchesteri ei koli.

2. Londoni Arsenali hingekirja kuuluv puurivaht liitub Torino Juventusega. Nimelt on rahvusvaheline vutimeedia kindel, et viimased kaks hooaega AS Romas veetnud Wojciech Szczesny siirdub Juventusesse, kus temast saab Gianluigi Buffoni varumees.

27aastane poolakas on Arsenali rivistusse kuulunud alates 2009. aastast ning Itaalia klubivuti valitseja maksab Szczesny teenete eest umbes 11,3 miljonit eurot.

Wojciech Szczesny tõrjetööl. (Luca Bruno)

Õhtulehe hinnang: Selles, et Szczesny Juventusesse siirdub, ei maksa kahelda. Küll on üleminek aga võrdlemisi üllatav, sest oli puurivaht ju Roma esinumber ning sai oma tööga päris hästi hakkama.

Hoopis loogilisem oleks olnud Szczesny siirdumine klubisse, kus ta oleks saanud kanda põhiväravavahi rolli, ent kes teab: äkki leiab Szczesny, et pärast 39aastase Buffoni kinnaste varna riputamist täidab just tema legendaarse itaallase saapad.

3. Itaalia ründetäkk liitub AC Milaniga. Saapamaa kõrgliigaklubis Torino palliv kesktormaja Andrea Belottist saab uute omanike toel kõvasti rahakotiraudu tuulutava Milani tänavuse suve üheksas ost.

23aastast Belottit, kes lõi eelmisel hooajal Itaalia kõrgliigas 35 kohtumisega 26 väravat, on käimasoleval üleminekuaknal pandud paari mitme erineva klubiga, kuid Itaalia meedia väitel näib, et kõige tõenäolisem on tema siirdumine Milani.

Õhtulehe hinnang: Torino on teinud väga selgeks, et nemad Belottit müüa ei taha, kuid mõistagi suudab raha klubijuhte veenda. Ent pakkumine peab olema priske.

Väidetavalt on Milan teinud Torinole säärase pakkumise: lisaks 40 miljonile eurole saaks Belotti praegune leivaisa endale keskkaitsja Gabriel Paletta ja ründaja M'Baye Niangi mängijaõigused.