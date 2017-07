Rumeenia korvpalliklubi CSU Sibiu teatas oma kodulehel klubid, kes mängivad pääsu eest FIBA Europe Cupile. Euroopa tugevuselt neljandasse klubisarja pürib ka kevadel Eesti meistrivõistlustel pronksiga leppima pidanud Tartu Ülikool.

Kui CSU Sibiu teates seisab, et FIBA Euroopa on nende osalemise kinnitanud, siis Tartule ametlikku kutset veel tulnud ei ole. Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi korvpallidivisjoni juht Priit Kaasik ütles Õhtulehele, et paanikaks siiski põhjust pole.

"Jah, mustvalgel pole meile FIBAst veel midagi saadetud, aga kavatseme sügisel eurokarikat mängida. Kellega ja kuidas, pole veel teada, praegu on levinud vaid kuulujutud," sõnas ta. Hea uudis on seegi, et eespool nimetatud Rumeenia klubi kodulehe uudises on Tartu Ülikooli nimi olemas.