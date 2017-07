"Ütlesin, et kõik tähtis on juba enne mind ära mainitud, aga me ei tohi ära unustada, et see kogemus peab lõbus olema," meenutas Marbury. Browni reaktsioon? "Heh. Mis asja see tüüp just ütles. Et asi peab lõbus ja tore olema?"

Kui toona New York Knicksis mänginud Marbury kuulis aasta hiljem, et Brown saab Knicksi juhendajaks, ei hüpanud mängujuht just rõõmust lakke. "See aeg oli talumatu. Keegi ei tahtnud tema käe all mängida. Meeskonna energia oli kohutav. Aga sellist kurba ja lootusetut õhkkonda ta tahtiski," lausus ta.

Marbury läks lisaks Brownile tülli ka Knicksi tegevjuhi ja hilisema peatreeneri Isiah Thomasega ning sai kiirelt New Yorrgi üheks vihatumaks sportlaseks. 2009. aastal kaalus ta enesetappu ja kogus kuulsust veebikaamera otse-eetris vaseliini söömisega.