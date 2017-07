Pikka aega Eesti parim käsipallur olnud Mait Patrail pikendas lepingut Saksamaa kõrgliigas mängiva Hannover-Burgdorfi klubiga.

Algselt oleks Patraili kontraht lõppema 2018. aastal, aga nüüd saab eestlane vabaagendiks 30. juunil 2019. 29aastane Patrail on samas meeskonnas mänginud juba 2012. aastast.

"Meie arvates on Maidul kõik olemas, mida käsipalluril vaja on. Seega oleme väga õnnelikud, et saame tema teeneid kasutada veel kaks aastat," ütles Hannover-Burgdorfi mänedžer Benjamin Chatton klubi pressiteates.

"Tunnen ennast Hannoveris mugavalt ja meil on ambitsioonikas meeskond, mis suudab maailma tugevaimas liigas teistele konkurentsi pakkuda. Oleme igal positsioonil hästi komplekteeritud," lisas Patrail.