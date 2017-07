Korvpalliliiga NBA klubi Houston Rocketsi tegevjuht Tad Brown teatas tänasel pressikonverentsil, et meeskond pannakse müüki. Teade tuli kõigile NBA vaatlejatele ja isegi klubi siseringi jaoks täiesti ootamatult, sest NBA klubide väärtused on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ja trend peaks eelduste kohaselt jätkuma.

Rocketsi omanik on alates 1993. aastast olnud USA ärimees Leslie Alexander. "Leslie Alexander leiab, et Rocketsi omanikuks olemine on talle toonud palju rõõmu. Kuulsuste Halli kuuluvate mängijatega ning kogu NBA kogukonnaga suhtlemine on olnud uskumatu kogemus. Leslie otsus pole seotud tervisega, aga elus on ka teisi rõõme peale korvpalli," ütles Brown.

Alexander ostis Texase suurlinna meeskonna omal ajal 85 miljoni dollariga, praegu hindab Forbes Rocketsi väärtust 1,65 miljardile. Ilmselt kujuneb ostusumma veelgi suuremaks. Seni on mõne NBA klubi eest kõige enam maksnud Microsofti tegevjuht Steve Ballmer, kes käis 2014. aastal Los Angeles Clippersi eest välja kaks miljardit dollarit.