85 miljoni euro eest Evertonist Manchester Unitedisse siirdunud Belgia jalgpallur Romelu Lukaku lõi uue koduklubi eest esimese värava, mis tõi Unitedile 2:1 võidu Salt Lake’i Reali üle.

"Tema jaoks on see (värav – toim) tore, kuid minu jaoks ei oma see tähtsus," rääkis Unitedi peatreener Jose Mourinho pärast matši. "Ma ütlesin talle kohe, et mulle meeldib kõik, mida ta teeb. Ta annab väravasööte, liigub ringi, hoiab palli. Mulle see kõik meeldib."

Lukaku mänguoskustega sai juuni alguses tutvuda ka Lilleküla staadionil, kui Eesti koondis võõrustas MM-valikmatšis Belgiat, kellele 0:2 alla jäädi. Lukaku tegi kaasa 90 minutit, kuid väravani ei jõudnud.