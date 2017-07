Tänavu suvel said fännid kaasa elada maailma paremate jalgpallurite hulka kuuluva Lionel Messi pulmapeole. Nüüd ei taha konkurendist kehvem olla ka Cristiano Ronaldo, kes on samuti elu armastuse leidnud.

Ronaldo kallim Georgina Rodriguez ootab last ning paar on suvel palju aega koos veetnud. Nüüd said alguse abielu puudutavad kuulujutud, sest Rodriguez asus Instagramis jälgima pulmakleite tootvaid firmasid nagu Pronovias, Herve Moreau ja Vicky Martin Berrocal.

Ronaldol on varasemalt kokku kolm last, kelle tõid ilmale surrogaatemad, viimati sündisid tänavu suvel USAs kaksikud.