21aastane Kongo ja Haiti juurtega andekas prantslane on PSGst väidetavalt lahkumas, sest ta ei teeni Prantsusmaa hiius piisavalt mänguaega. Lisaks Albionimaa tiimidele on Kimpembet paari pandud ka Milano Interiga.

1. Ragnar Klavan võib endale konkurendi saada. Nimelt sahistatakse, et Biitlite sünnilinna klubid Liverpool ja Everton peavad jahti Pariisi Saint-Germaini keskkaitsja Presnel Kimpembe allkirja järgi.

Ent kaitseässa hinnatakse ka Pariisis. Et Kimpembe leping kestab 2021. aastani ning PSG-l rahahäda pole, läheks Kimpembe uuele leivaisale palju maksma.

Ilmselt ei saaks Kimpembest Liverpooli satsides kohe põhimeest, ent Interis on tal see võimalus küll. Seega, kui Kimpembe soovib tänavu klubi vahetada, on kõige mõistlikum kolida Saapamaale.

Usume, et Kimpembe jääb siiski PSGsse, kuigi ta on Brasiilia duo Thiago Silva-Marquinhos järel klubi selge kolmas number keskkaitses. Samas sai Kimpembe mullu Prantsusmaa kõrgliigas kirja 19 kohtumist ning see number võib vabalt tõusta. Liverpoolis ja Evertonis ta arvatavasti nii palju platsile ei pääseks.

2. Manchester City on väga lähedal endise Liverpooli väravavahi ostule. Nimelt on Pep Guardiola juhendatav City teinud Itaalia klubile Napoli kolme miljoni euro suuruse pakkumise hispaanlasest väravavahi Pepe Reina eest.

Pepe Reina. (Tony Gentile)

34aastase puurivahi soetamine tähendaks, et ilmselt oleks Cityst lahkuma Tšiili koondise esinumber Claudio Bravo. Põhivahiks saab Lissaboni Benficast 40 miljoni euro eest soetatud Ederson Moraes.

Õhtulehe hinnang: Tegemist oleks City poolt vaadatuna mõistliku tehinguna ning meie arvates läheb see üleminek ka läbi. Miks aga soovib Guardiola uut varuväravavahti?

Põhjus on lihtne - Bravo oli eelmisel hooajal kohutav ning tegi mitmeid punkte maksma läinud eksimusi. Huvitava statistikana olgu öeldud, et korralikult mänguaega teeninud Bravo tõrjus 2017. aasta sees City särgis kõigest kolm lööki.

Ülikogenud Reina on end juba Inglismaal tõestanud, kui kaitses vahemikus 2005-14 Liverpooli puuri. Lisaks on hispaanlane teiste hulgas leiba teeninud ka Müncheni Bayernis ja Barcelonas.

3. Šokktšempion Leicester täiendab ründeosakonda. 20aastane Kelechi Iheanacho ei läinud koos Manchester Cityga hooajaeelsele turneele USAsse, sest liitub Albionimaa meedia andmetel 30 miljoni euro eest Leicester Cityga.

Kelechi Iheanacho. (Ed Sykes)

2015/16 Inglismaa kõrgliiga hooaja võitnud Leicester oli eelmisel liigahooajal väravate löömisega raskustes. Ainsa kesktormajana sai kahekohalise arvu tabamusi kokku Jamie Vardy (13).

Õhtulehe hinnang: Siin pole midagi heietada - Iheanacho läheb Leicesterisse! Rebaste - nii fännid klubi kutsuvad - jaoks on tegemist suurepärase ostuga. Aafriklane on ju kõigest 20aastane, kuid ta on City särgis Premier League'is karastada saanud küllaga.