Tänavused USA lahtised tennisemeistrivõistlused (US Open) purustavad kõigi aegade rekordi väljajagatava auhinnaraha kategoorias. Nimelt teatasid korraldajad täna turniiri ametlikul kodulehel, et fond on 50,4 miljonit USA dollarit (ligi 43 miljonit eurot).

Nii nais- kui meesüksikmängu võitjad teenivad auhinnaks samuti rekordilised 3,7 miljonit dollarit (ligi 3,2 mln eurot). Aasta eest US Openil olid samad näitajad vastavalt 46,3 ja 3,5 miljonit dollarit, mis tähistasid toona uusi tippmarke.

Üksikmängu finaali kaotaja pistab tasku 1,825 miljonit dollarit (1,57 mln eurot), mullu teenis teise koha omanik 1,75 miljonit dollarit.

2017. aasta US Openi auhinnarahad:

võitja - 3,7 miljonit dollarit

finalist - 1,825 miljonit dollarit

poolfinalist - 920 000 dollarit

veerandfinalist - 470 000 dollarit

4. ringi jõudja - 253 625 dollarit

3. ringi jõudja - 144 000 dollarit

2. ringi jõudja - 86 000 dollarit

põhitabelisse jõudja - 50 000 dollarit

USA lahtised algavad 28. augustil.