Televusserist vaadates on tennisemäng sama lihtne kui lapselt kommi ära võtmine - viska pall õhku ning pane reket kollasele mänguvahendile vastu. Triumfid, rahamäed ja fännidehordid on selle kõige loogiline tagajärg.

Tegelikult asjad ikka nii lihtsad pole. Õhtulehe ajakirjanikud Henry Rull ja Siim Kera käisid Tallinki Tennisekeskuses proovimas, kui kiirelt suudavad kaks täiesti tavalist kontoritöötajat servi lüüa.

Et ametlikuks pallingukiiruse maailmarekordiks on suisa 263 km/h, ei unistanud žurnalistid maakera kuklapoolelt Austraaliast pärit Sam Grothi rekordi ületamist. Tennisetreener Märten Tamla arvas, et ehk suudavad ajakirjanikud lüüa kuni 140 km/h ulatuvaid serve.