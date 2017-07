Kirjelda ennast kolme lausega. Üks aus mees. On öeldud, et jube ringi kargav ja ülemeelik. Muidu selline muhe.

Eesti U18 koondise ääremängija Henri Drell (204 cm) mängib klubikorvpalli Saksamaal, Brose Bambergi meeskonna ridades. Äärmiselt hea pallikäsitluse ja valusa viskekäega mängjia on rahvusmeeskonna üks ohtlikumaid skoorijaid. Korvpalliliidu kodulehele antud intervjuus ütles ta otse välja: "Sihid on mul kõrged. Tahan jõuda NBA-sse!"

Millised on su sihid?

Sihid on kõrged. Tahan jõuda NBA-sse.

Kuidas hoiad enda vaimu teravana?

Tervana hoian seda sõpradega ja perega olles. Alati hea!

Mis on su lemmik vaba aja tegevused?

Rahulikult olla ja veeta aega sõpradega nalja tehes.

Mis on su lemmik õppeaine koolis?

Hea küsimus. Ma arvan jään selle kehalise kasvatuse juurde.

Milliseks hindad Eesti noortekorvpalli taset? Võrdlusmoment välismaaga on sul olemas.

No ütleme, et Eestis see seis areneb. Välismaal ikka natuke teine tera. Klubid on professionaalsemad, treenereid ja mängijaid on rohkem. Sealt see tasemevahe ka tuleb.

Milliste ootustega lähed vastu kodusele EM turniirile?

Ootused on kõrged. Kõik me ju teame, mida me sealt tahame.