Mängupaus on kogenud sidemängija sõnutsi meeskonnale hästi mõjunud. "Usun, et selle perioodi jooksul on treenerid saanud ära teha kõik, mis nad tahtsid," rääkis ta. "Arvestades, kui palju kevadel ja suve alguses mängisime, siis pole vahepeale paus mingisugune probleem. Lühike puhkuseperiood kulus ka ära. Ilma selleta, poleks suvi väga mõeldav olnud."

Kuivõrd mängida tuleb viiel päeval järjest, on kõigi 14 Kortrijki sõitnud mängumehe valmisolek väga oluline. Toobali tunnistab, et pisiprobleeme teatud mängijatel on, aga lahinguvalmidust see sugugi ei heiduta.

"Hädalasi on alati olnud. Aga iga mängija, kes siin rivis, on sellises hoos, et ta saab mängida. Ühtegi turisti kaasas pole," kinnitas ta. "Kõik mehed peavad olema valmis iga hetk sekkuma. Nad kindlasti ka on. Vahetused isegi poole geimi või lausa 5-10 punkti kaupa, saavad turniiri pikkust arvestades olema väga olulised."

Eeldatavalt on võitluses MMi koha nimel meie vihaseimad rivaalid Saksamaa ja Belgia, kuid alahinnata ei saa teisigi. Homne avalahing peetakse kell 21 Valgevenega. "Pikal turniiril on tähtis võtta üks mäng korraga. Hetkel keskendume ainult Valgevenele, kui nendega mängitud, siis vaatame juba edasi," manitses Toobal.

"Meeskonna ülesanne on olla nii kaua konkurentsis kui võimalik. Mida päev edasi – endiselt mängus püsides – kasvab pinge, põnevus ja ootus, mida meeskonnale kindlasti vaja on," lisas ta. "Minu soov on: kui me viimasel päeval mängime Belgiaga, siis võiks meil olla kõik võimalused veel endiselt õhus. Siis on kõik väga hästi."