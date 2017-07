Jalgpall ja korvpall - libauudiste kasvulavad ()

Unustage poliitika, hukatuslikud asteroidid ja Donald Trump – tõupuhtad libauudised sünnivad hoopis tipptasemel jalgpallis ja korvpallis. Miljonid fännid vajavad enim infot just suvekuudel, kui suurtes vutiliigades avanevad üleminekuaknad ja korvpallis saavad vabaagendid endale uusi klubisid valida. NBAs sai suurem hullus just läbi, jalgpallis ringlevad kuulujutud veel mõnda aega.

Kuulujutud ongi seepärast vaid kuulujutud, et need ei saa suure tõenäosusega reaalsuseks. Juba 2016. aasta aprillis kirjutas Prantsusmaa meedia, et Pariisi Saint-Germain on Barcelonale valmis maksma 220 miljonit eurot, et Brasiilia jalgpallikoondise äss Neymar endale saada. Loomulikult jäi ründaja Katalooniasse.

Esmaspäeval avaldasid Hispaania väljaanded Marca ja AS täpselt samasuguse sisuga artikli, ainus uus info seisnes selles, et PSG maksaks Neymarile viie aasta jooksul 150 miljonit eurot palka. Brasiilia telekanal Esporte Interativo väitis lausa, et diil on juba tehtud. Kas nii lähebki? Võimalik, aga ajalugu näitab, et see tõenäosus on väike.

Neymar. (TORU YAMANAKA)

Tegemist ei pruugi olla nn. fake news’i või väljamõeldisega, sest info võis pärineda vähem või rohkem usaldusväärsest allikast – olgu selleks siis Neymari lähikondlane, staari agent, agendi tuttava tuttav või mõni Barcelona töötaja.